Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

6 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gelibolu-Keşan yolunun 38-39'uncu kilometrelerinde (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söke-Milas yolunun 54-58'inci kilometreleri arasında (Pınarcık mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, ulaşım diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa yolunun 33-37'nci kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adilcevaz-Erciş ayrımı, Sarısu-Patnos ayrımı, 12. Bölge Hudut yolunun 21-28'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 1-2'nci kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 0-28'inci kilometrelerinde bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:23 Kaynak: AA

Keşan, Söke, Milas, Gelibolu, Ekonomi
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