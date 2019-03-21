Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova- Bolu
yolunun 33-34'üncü kilometrelerinde İstanbul- Ankara
yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak, otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce
gişelerine yönlendiriliyor.
İstanbul- İzmit
yolunun 18-19'uncu kilometresindeki Dilovası
kesiminde Kuzey Marmara
Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Hacıhamza-Osmancık- Merzifon
devlet yolunun 45'inci kilometresindeki köprü yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.
Kumluca- Antalya
yolunun 30-34'üncü kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Nurdağı- Gaziantep
yolunun 9-10'uncu kilometrelerindeki (İçerisu mevkisi) bakım, yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak servis yollarına yönlendiriliyor.
Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir
yolunun 8-12'inci kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapımı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak
yolunun 29-32'inci kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu
devlet yolunun 67'inci kilometresinde (Kiliseburnu Tüneli yaklaşımı) bugün 17.00'ye kadar sürecek mekanik gabari montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Giresun-Tirebolu yönünde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.