Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

23 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- İzmit yolunun 18-19. kilometrelerinin Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çivril- Denizli yolunun 40-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldığından, geçişler diğer kesimden iki yönlü devam ediyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Silifke- Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve BSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kargı-Tosya- Osmancık yolunun 43-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gemlik- Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 36-39. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle yolun belirli kesimlerinde trafik servis yolundan tek şeritten sağlanıyor.

Şırnak- Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Baraj çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:48 Kaynak: AA

İstanbul, İzmit, Çivril, Denizli, Ekonomi
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