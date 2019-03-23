Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- İzmit
yolunun 18-19. kilometrelerinin Dilovası
kesiminde Kuzey Marmara
Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çivril- Denizli
yolunun 40-43. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldığından, geçişler diğer kesimden iki yönlü devam ediyor.
Ankara- Konya
yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Silifke- Mersin
yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir
yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve BSK yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Kargı-Tosya- Osmancık
yolunun 43-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Gemlik- Bursa
yolunun 32-34. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Trabzon- Gümüşhane
yolunun 36-39. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle yolun belirli kesimlerinde trafik servis yolundan tek şeritten sağlanıyor.
Şırnak- Hakkari
yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Baraj çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.