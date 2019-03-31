Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan kavşağı- Ankara kavşağı kesiminin 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yolları ile Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi ve üstyapı çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde Ankara- İstanbul istikameti ulaşıma kapatılarak trafik diğer yönden (İstanbul-Ankara istikametinden) iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Çeşme- İzmir otoyolunun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emet- Tavşanlı yolunun 21. kilometresinde meydana gelen çökmeden dolayı yol trafiğe kapatılarak ulaşım Günlüce köyü (Eski Yol) geçişinden sağlanıyor.


Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.


Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 30-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Akseki- Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.


Of-Çaykara- Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.


Şırnak- Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Baraj çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.


Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:30 Kaynak: AA

Ankara, Anadolu Otoyolu, Güncel
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