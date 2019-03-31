Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Kazan
kavşağı- Ankara
kavşağı kesiminin 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yolları ile Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi ve üstyapı çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesiminde Ankara- İstanbul
istikameti ulaşıma kapatılarak trafik diğer yönden (İstanbul-Ankara istikametinden) iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Çeşme- İzmir
otoyolunun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.
Aksaray- Ortaköy
yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Emet- Tavşanlı
yolunun 21. kilometresinde meydana gelen çökmeden dolayı yol trafiğe kapatılarak ulaşım Günlüce
köyü (Eski Yol) geçişinden sağlanıyor.
Edirne- Kırklareli
yolunun 10-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Kırıkhan- Reyhanlı
yolunun 30-39. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Akseki- Manavgat
yolunun 2-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Of-Çaykara- Bayburt
yolunun 13-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Şırnak- Hakkari
yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Baraj çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.