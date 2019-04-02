Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

35 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çeşme- İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.

Aksaray- Nevşehir ayrımı-Selime- Ihlara yolunun 2-21. kilometrelerindeki yapım işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Düzce- Bolu yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ankara- İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mersin Liman Hal Köprülü Kavşağı çalışmaları tamamlandı. Bu kesimde devam eden yan yol çalışmaları nedeniyle yolun 3-5. kilometrelerinde trafik kontrollü seyrediyor.

Hacıhamza-Osmancık- Merzifon yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması (Kızılırmak Köprüsü) nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.

Malatya- Kahramanmaraş sınırında devam eden yol yapım çalışması nedeniyle 19-21. kilometrelerde ulaşım tek yönden gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gemlik- Bursa yolunun 32-34. kilometreleri (Dürdane Köprülü Kavşağı) ile Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 2-7. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:32 Kaynak: AA

İzmir, Silivri, Selimpaşa, Büyükçekmece, Güncel
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