Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri- Büyükçekmece
yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa
mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çeşme- İzmir
Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.
Aksaray- Nevşehir
ayrımı-Selime- Ihlara
yolunun 2-21. kilometrelerindeki yapım işleri nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Düzce- Bolu
yolunun 8-9. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Ankara- İstanbul
istikametinde trafik tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Mersin
Liman Hal Köprülü
Kavşağı çalışmaları tamamlandı. Bu kesimde devam eden yan yol çalışmaları nedeniyle yolun 3-5. kilometrelerinde trafik kontrollü seyrediyor.
Hacıhamza-Osmancık- Merzifon
yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması (Kızılırmak Köprüsü
) nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü sağlanıyor.
Malatya- Kahramanmaraş
sınırında devam eden yol yapım çalışması nedeniyle 19-21. kilometrelerde ulaşım tek yönden gerçekleştiriliyor.
Of-Çaykara- Bayburt
yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Gemlik- Bursa
yolunun 32-34. kilometreleri (Dürdane Köprülü Kavşağı) ile Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 2-7. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.