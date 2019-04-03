Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun Kurtköy- Pendik
Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden çift şerit gidiş ve çift şerit geliş olarak devam ediyor.
Çeşme- İzmir
Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor. Bursa
Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy- Yıldırım
kavşakları) viyadük yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.
Silivri- Büyükçekmece
yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa
mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Soma-Kırkağaç- Akhisar
yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ereğli- Adana
yolunun 2-3. kilometrelerinde (Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı
yolunun 11-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı- Sivrihisar
istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Sivrihisar-Polatlı istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Niksar- Reşadiye
devlet yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.