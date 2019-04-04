Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

22 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolunda yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede ulaşıma, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46, Sivas-Zara yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Balıkesir- Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerindeki Yeniköy alt geçidinin yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Urla- Güzelbahçe Otoyolu'nun 7-9. kilometrelerindeki peyzaj çalışmaları nedeniyle yolun bir şeridi araç trafiğine kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:19 Kaynak: AA

Pendik, Kurtköy, TEM Otoyolu, Güncel
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