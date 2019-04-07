Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

34 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolunda yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla- Güzelbahçe kavşakları 7-8. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Çeşme-İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy- Yıldırım kavşakları) viyadük yapım çalışmaları nedeniyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova- Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan izin veriliyor.

Hacıhamza-Osmancık- Merzifon yolunun 45. kilometresindeki köprü yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, ulaşım bölünmüş yolun diğer bandından iki yönlü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp devlet yolunun 23. kilometresindeki Kopmuş Tüneli çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Hopa-Sarp yönü trafiğe kapanırken, ulaşım Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Zonguldak- Karabük il sınırı ile Yenice-Karabük yolunun 28-44. kilometrelerindeki Yenice Grup Tünelleri'nin bakım çalışmaları nedeniyle tünellerdeki ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 08:38 Kaynak: AA

Hopa, Ankara, İzmir, TEM Otoyolu, Ekonomi
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