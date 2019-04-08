Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
Batı Kavşağı- Bolu Doğu Kavşağı kesimi 16-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Ankara- İstanbul
yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çeşme- İzmir
Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı
Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce
gişelerine yönlendiriliyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Isparta- Antalya
(Dereboğazı) yolunun 13-14. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılırken ulaşım geliş şeridinden iki yönlü sağlanıyor. Eskişehir
- Ankara il sınırı- Polatlı
yolunun 11-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Polatlı - Sivrihisar
istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden (Sivrihisar - Polatlı istikametinden) iki yönlü (gidiş-geliş) olarak izin veriliyor.
Niksar- Reşadiye
yolunun 37-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.
Soma-Kırkağaç- Akhisar
yolunun 48-50. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.