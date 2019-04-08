Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

57 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı- Bolu Doğu Kavşağı kesimi 16-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışması nedeniyle Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çeşme- İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer bölümden çift yönlü veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova-Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantısı da trafiğe kapatılarak otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 13-14. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılırken ulaşım geliş şeridinden iki yönlü sağlanıyor.

Eskişehir - Ankara il sınırı- Polatlı yolunun 11-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Polatlı - Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden (Sivrihisar - Polatlı istikametinden) iki yönlü (gidiş-geliş) olarak izin veriliyor.

Niksar- Reşadiye yolunun 37-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Soma-Kırkağaç- Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:47 Kaynak: AA

İstanbul, Bolu, Ankara, TEM Otoyolu, Ekonomi
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