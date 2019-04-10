Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

58 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı- Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişlere diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.

Kocaeli- Sakarya devlet yolunun 0-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Köyceğiz- Ortaca yolunun 29-30. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı- Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden (Sivrihisar-Polatlı istikametinden) iki yönlü (gidiş-geliş) sağlanıyor.

Niksar- Reşadiye devlet yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Denizkent- Bandırma yolunun 44-45. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:18 Kaynak: AA
Pozantı, Polis Akademisi, Polatlı, Ankara, Güncel
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