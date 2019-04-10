Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara
Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya
kavşakları 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı- Polis Akademisi
yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
İzmir- Çeşme
Otoyolu'nun Alaçatı-Zeytinler kavşakları 0-3. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak, geçişlere diğer bölümden çift yönlü izin veriliyor.
Kocaeli- Sakarya
devlet yolunun 0-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Köyceğiz- Ortaca
yolunun 29-30. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı
yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı- Sivrihisar
istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden (Sivrihisar-Polatlı istikametinden) iki yönlü (gidiş-geliş) sağlanıyor.
Niksar- Reşadiye
devlet yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Denizkent- Bandırma
yolunun 44-45. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.