Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme
Otoyolu'nun 7-8. kilometrelerinde (Urla- Güzelbahçe
kavşakları) şev düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Çeşme-İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kızılcahamam
Kavşağı-Akıncı Gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul
yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden çift yönlü devam ediyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya
kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı- Polis Akademisi
yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Silivri- Büyükçekmece
yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa
mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Pozantı- Tarsus
yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Antalya- Burdur
yolunun 13-14 ile Burdur-Antalya yolunun 11-15. kilometrelerinde 1 Haziran'a kadar hafta sonları dahil 13.00-14.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışması gerçekleştirilecek. Bu kesimde ulaşım 5-25 dakika aralıklarla her iki kesimde kontrollü sağlanacak.
Boyabat- Durağan
yolunun 53-54. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü devam ediyor.
Piraziz-Giresun- Tirebolu
yolunun 44. kilometresindeki Geçilmez Tüneli'nde bugün 17.00'ye kadar bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bartın- Kurucaşile
yolunun 24-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Direkli-Bedirli- Hanlı
yolunun 22-23. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.