Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 7-8. kilometrelerinde (Urla- Güzelbahçe kavşakları) şev düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Çeşme-İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı Gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden çift yönlü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı- Polis Akademisi yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Pozantı- Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Antalya- Burdur yolunun 13-14 ile Burdur-Antalya yolunun 11-15. kilometrelerinde 1 Haziran'a kadar hafta sonları dahil 13.00-14.00 saatlerinde patlatmalı yapım çalışması gerçekleştirilecek. Bu kesimde ulaşım 5-25 dakika aralıklarla her iki kesimde kontrollü sağlanacak.

Boyabat- Durağan yolunun 53-54. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 44. kilometresindeki Geçilmez Tüneli'nde bugün 17.00'ye kadar bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Kurucaşile yolunun 24-26. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Direkli-Bedirli- Hanlı yolunun 22-23. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:22 Kaynak: AA
Çeşme, İzmir, Ankara, TEM Otoyolu, Güncel
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