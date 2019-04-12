Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

33 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- İzmit yolunun 18-19. kilometrelerinde Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde taş duvarda meydana gelen heyelan tehlikesi nedeniyle bölünmüş yolun 23-25. kilometrelerinde Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı karşı yönden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 32-44 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karacabey- Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları başladığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Akseki- Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürüyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka- Torul yolunun 44-45. kilometrelerinde yol yapım ve bakım onarım çalışması nedeniyle 31 Mayıs'a kadar trafik tek şeritten kontrollü devam edecek.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10. ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl- Diyarbakır yolunun 32-34. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Çamlıçatak-Hasköy- Susuz yolunun 17-18. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 08:16 Kaynak: AA
İstanbul, İzmit, Mengen, Ekonomi
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