Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

52 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit- Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek tekrar Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola ulaşıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova- Bolu yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul- Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolunun da trafiğe kapalı olması nedeniyle otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce gişelerine yönlendiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Ortaklar- Aydın yolunun 1-2. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol bugün 13.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Aliağa- Menemen yolunun 33-38. kilometrelerindeki Çandarlı Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ilgın- Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Ayvacık-Edremit yolunun 33. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Ereğli- Adana yolunun Ereğli şehir geçişindeki Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 08:38 Kaynak: AA
Gümüşova, Kaynaşlı, Ankara, TEM Otoyolu, Güncel
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