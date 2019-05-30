Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun İzmit
Doğu- Sapanca
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit- Adapazarı
yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek tekrar Adapazarı Kavşağı'ndan otoyola ulaşıyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması nedeniyle Gümüşova- Bolu
yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul- Ankara
yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kaynaşlı otoyol giriş bağlantı kolunun da trafiğe kapalı olması nedeniyle otoyola girmek isteyen sürücüler Düzce
gişelerine yönlendiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Ortaklar- Aydın
yolunun 1-2. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol bugün 13.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Aliağa- Menemen
yolunun 33-38. kilometrelerindeki Çandarlı
Otoyolu bağlantı kolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ilgın- Kadınhanı
yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Ayvacık-Edremit yolunun 33. kilometresindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Çankırı
yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Ereğli- Adana
yolunun Ereğli şehir geçişindeki Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.