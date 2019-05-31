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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Çankırı- Kalecik yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden iki yönlü izin veriliyor.
Balıkesir- Dursunbey yolunun 0-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri- Niğde yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çavdır- Burdur yolunun 5-21. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 16-20, Gölköy- Mesudiye yolunun 27-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Darende- Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Bartın- Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:22 Kaynak: AA
Çankırı, Turgutlu, Kırklareli, Kalecik, Güncel
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