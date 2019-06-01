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Kara yollarında durum

27 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Söke- Milas yolunun 58-60. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Beyşehir- Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Ankara- Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde Ankara- Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde sürdürülen üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Konya- Aksaray yolunun 14-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Burdur- Antalya yolunun 4-7. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.
Gemlik- Bursa yolunun 32-34. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Sivas-Zara yolunun 3-11. kilometrelerindeki peyzaj düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:14 Kaynak: AA
Isparta, Eceabat, Gelibolu, Beyşehir, Ekonomi
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