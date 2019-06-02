Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç genel müdürlüğün işlettiği tüm otoyollar ve köprüler 10 Haziran saat 07.00'a kadar ücretsiz olacak.
Aksaray- Nevşehir
yolunun 33-35. kilometrelerindeki Ankara- Niğde
Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Ankara- Çankırı
yolunun 24-27. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Silivri- Büyükçekmece
yolunun 32-34. kilometrelerinin Selimpaşa
mevkiindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.
Muğla- Denizli
yolunun 10-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
Menemen- Manisa
yolunun 4. kilometresindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Balıkesir- Susurluk
yolunun 36-38. kilometrelerindeki Yeniköy
alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Ilgın- Kadınhanı
yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ve köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Soma- Kırkağaç
yolunun 8-10. kilometrelerindeki (Soma Hastane Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Soma çevre yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.
Beyşehir- Seydişehir
yolunun 0-15. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.