Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.
Kızılcahamam- Ankara yolunun 12-36 kilometreleri arasındaki Uğurlu Köyü kavşağı-Çeştepe-İğdir arası dönüşü-İğdir Köyü dönüşü-Dutözü kavşağı-Kurtboğazı tepe refüjü-Ciğir Köyü çıkışı- Kahramankazan Karayolları refüj dönüşü- Aydın Köyü dönüşü-Kum Ocağı kavşağı (çalışma bölgesi sınırı) geçiş aralıkları Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 10 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı.
Ankara- Konya yolunun 50. kilometresindeki TŞOF kavşağının, Ankara- Kırıkkale yolunun 1-13 kilometreleri arasındaki Çalışkanlar Petrol- Ortaköy kavşağı-Şehitlik dönüşü- Maliye noktası-Gökçeyurt- Lalahan ışıklı kavşağının, Ankara-Konya yolunun 5. kilometresindeki Vilayetler Evi kavşağının refüj geçiş aralıklarında Bayram dolayısıyla 10 Haziran'a kadar araç geçişine izin verilmeyecek.
Korkuteli- Antalya yolunun 33. kilometresindeki heyelan sebebiyle Korkuteli gidiş yönünde sağ şerit kullanılamıyor.
İzmit Yalova yolunun Karamürsel şehir geçişinde katlı kavşak yapım çalışmaları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Aydıncık- Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Antalya yolunun 15-37 kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:40 Kaynak: AA
Kızılcahamam, Kahramankazan, Ankara, Güncel
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