Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) günlük yol durumu bültenine göre, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyollar hariç KGM'nin işlettiği tüm otoyollar ve köprüler, 10 Haziran saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Ankara-Kırıkkale yolunun 1-13. kilometrelerindeki Çalışkanlar Petrol, Ortaköy kavşağı, Şehitlik dönüşü, Maliye noktası, Gökçeyurt ve Lalahan Işıklı kavşağı geçiş aralıklarıyla Ankara-Konya yolunun 5. kilometresindeki Vilayetler Evi kavşağının refüj geçiş aralığı ve 50. kilometredeki TŞOF kavşağının refüj geçiş aralığı Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Ankara Valiliğince 10 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldı.

Kuyucak-Karacasu-Tavas yolunun 6-40 kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 31-36 kilometreleri arasındaki üst yapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Yenişehir-İnegöl yolunun 11-18 kilometreleri arasında çalışmalar sürdürüldüğünden yol trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 24-27 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Çankırı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre Yolu) 17-18 kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 0-15. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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