Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

2 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz köprüsü dahil) Kınalı-Odayeri Hasdal-Kavşağı sağ ve sol bağlantı yolları çalışmaları nedeniyle TEM (O-3) Otoyolu Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak.
TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı- Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak devam ediyor.
Gümüşova- Gerede Otoyolu ile D-100 Kervan Kavşağı arasındaki otoyol bağlantı kolunda köprü yapım çalışması nedeniyle 30 Haziran'a kadar D-100 yolunun 32-35. kilometrelerinde İstanbul- Bolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldığından, ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometreleri ile Düzce-Bolu yolunun 8-9. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Adana- Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde heyelanlı kesimde üstyapı çalışmalarından dolayı trafik kontrollü sağlanıyor.
Yenişehir- İnegöl yolunun 11-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:22 Kaynak: AA
Marmara, Pendik, Kınalı, TEM Otoyolu, Ekonomi
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