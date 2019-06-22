Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik Kavşağı 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor.
Polatlı-Ankara yolunun 3-10. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl- Bozüyük yolunun 40. kilometresindeki çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikametinden gelen kavşak kolu trafiğe kapatılarak ulaşım imar yolundan sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağından D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Suluova- Amasya yolunun 27-28. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Şanlıurfa- Hilvan yolunun 49-51. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Malatya- Elazığ yolunun 75-76. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Ordu il sınırı-Şebinkarahisar- Koyulhisar yolunun 3-4. kilometrelerinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Sapanca Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 06.30-18.30 saatlerinde İzmit- Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik İzmit Doğu Kavşağından D-100 yolunun takip edilmesiyle Adapazarı Kavşağından tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:33 Kaynak: AA
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