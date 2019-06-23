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Kara yollarında durum

29 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (Esenboğa Havalimanı istikameti) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 3-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Muğla- Denizli devlet yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Ulaşım diğer bölümden iki yönlü devam ediyor.
Antakya-Yayladağı- Suriye sınırı yolunun 36-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri- Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürüyor.
Kargı-Tosya- Osmancık devlet yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Isparta- Eğirdir yolunun 31-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Isparta-Eğridir istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:25 Kaynak: AA
Esenboğa Havalimanı, İstanbul, Ankara, Polatlı, Güncel
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