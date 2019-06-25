Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
Son Dakika Güncel Haber

Kara yollarında durum

23 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran Perşembe gününden itibaren bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılacağından köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Kara yollarında durum, System.String[]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran Perşembe gününden itibaren bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılacağından köprünün Avrupa- Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran Perşembe gününden itibaren bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle köprünün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin verilecek. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı yolunun 6-10. kilometrelerinde viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden çift taraflı ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit- Adapazarı yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ediyor ve Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 3-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Polatlı-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Konya- Aksaray yolunun 14-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Marmaris ayrımı-Köyceğiz- Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon- Rize yolunun 25. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize yönünde bulunan güney tüpünde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle tünel 17.00'ye kadar trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Tortum- Oltu yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:39 Kaynak: AA
Fatih Sultan, Asya, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi İstanbul seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi Heyeti Başkanı: Çok agresif bir tepkiyle karşılaştık Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı Mansur Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 09:02:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]