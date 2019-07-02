Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle köprünün Avrupa- Asya
yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor. TEM Otoyolu
'nun Kurtköy- Pendik
Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kesimde ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak devam ediyor.
Kuzey Marmara
Otoyolu'nun Kınalı-Odayeri- Hasdal
kavşakları sağ ve sol bağlantı yollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı kuzey ve güney taşıma yolunda emniyet şeridi trafiğe kapatılacak. Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
Kavşağı ile D-100 ayrımı otoyol bağlantı kavşağındaki köprü çalışması sebebiyle Gümüşova- Bolu
yolunun 33-34. kilometrelerinde İstanbul- Ankara
yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya
kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş
Viyadüğü'nde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle yolun Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Turgutlu- Salihli
yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Reşadiye- Niksar
yolunun 29. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşıma tek şeritten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
Artvin- Şavşat
devlet yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Isparta- Eğirdir
yolunun 31-35. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Isparta-Eğridir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.