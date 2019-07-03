Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle köprünün Avrupa- Asya
yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak izin veriliyor. Avrupa-Asya yönündeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün karşı yönündeki 4 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdaki 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde sürdürülecek. TEM Otoyolu
'nun İzmit
Doğu- Sapanca
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit- Adapazarı
yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara
yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Sürücüler, Çayırova
Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya
kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Karataş
viyadüğünde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kızılcahamam
Kavşağı-Akıncı gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer yönden izin veriliyor.
Artvin- Erzurum
yolunun 4-19. kilometrelerindeki tünellerde ve Trabzon- Gümüşhane
yolunun 23-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beyşehir- Isparta
yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım, Kırıkhan- Reyhanlı
yolunun 2-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli- Elmalı
yolunun 0-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahındaki servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kütahya-İnönü yolunda yapılacak derz onarım çalışmaları nedeniyle yolun 41-42. kilometreleri trafiğe kapatılarak, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilecek.