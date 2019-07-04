Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde devam eden bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprünün Avrupa- Asya
yönü trafiğe kapatıldı. Bu mevkideki ulaşım diğer yönden 2'şer şerit gidiş-geliş olarak sürdürülüyor. Söz
konusu çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametteki 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak izin verilecek. TEM Otoyolu
'nun İzmit
Doğu- Sapanca
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit- Adapazarı
yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze
kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara
yönünde araç geçişine izin verilmiyor. Sürücüler, Çayırova
Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
Kavşağı-Bolu- Düzce
il sınırı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Dursunbey- Harmancık
yolunun 6-7. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yarın 10.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.
Kırıkkale- Kırşehir
yolunun 16-17. kilometrelerinde yol kontrol noktası ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-1. kilometrelerinde derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Giresun- Trabzon
yolunun 69-72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde tüneller trafiğe kapalı olacak. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Tekirdağ-İstanbul yolunun Kamaradere mevkisinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ilgaz- Çankırı
yolunun 25-37. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.