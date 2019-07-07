Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerinde viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Avrupa- Asya yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten 2 şerit gidiş ve 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların ardından köprünün Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer istikametten sürdürülecek.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılırken, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü de trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yollarından devam ediyor.
Karakeçili- Kulu yolunun 0-42. kilometrelerinde asfalt çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Kulu istikametinde tek şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Turgutlu- Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Polatlı-Sivrihasar yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü olarak izin veriliyor.
Kumluca- Antalya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Suluova- Amasya yolunun 4-10. kilometrelerindeki (Suluova Şehir Geçişi) alt geçit ve toplayıcı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:58 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, İzmit, Güncel
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