Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

4 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce sınırı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, otoyolun İstanbul- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya- Avrupa yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Avrupa-Asya istikametinden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak yapılıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Esenboğa Havalimanı yönü) iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Burdur- Antalya yolunun 16-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Polatlı- Sivrihisar yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Aksaray- Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Artvin- Erzurum yolunun 32-37. kilometrelerindeki Akarşen, Narlık, Sameli ve Yarbaşı tünellerinde 08.30-17.30 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:36 Kaynak: AA
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