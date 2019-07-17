Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun İzmit
Doğu- Adapazarı
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor. Anadolu Otoyolu
'nun Kaynaşlı
Kavşağı-Bolu- Düzce
sınırı 6-10. kilometrelerindeki viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle, otoyolun İstanbul- Ankara
istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya- Avrupa
yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Avrupa-Asya istikametinden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak yapılıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Esenboğa Havalimanı
yönü) iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Çankırı
yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Burdur- Antalya
yolunun 16-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Polatlı- Sivrihisar
yolunun 16-20. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Aksaray- Nevşehir
yolunun 33-35. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ortaklar- Aydın
yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Artvin- Erzurum
yolunun 32-37. kilometrelerindeki Akarşen, Narlık, Sameli ve Yarbaşı
tünellerinde 08.30-17.30 saatlerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.