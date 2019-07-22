Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 17 Ağustos'a kadar Asya- Avrupa
yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Avrupa-Asya) iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor. TEM Otoyolu
'nun İzmit
Doğu- Adapazarı
kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze
kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul- Ankara
yönü ulaşıma kapatılıyor. Trafik, Çayırova
Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Kırşehir- Nevşehir
yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Balıkesir- Harmancık
yolunun 0-71. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Darende- Malatya
yolunun 19-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Artvin Şavşat
yolunun 24-25. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Akseki- Manavgat
yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.