Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

47 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu- Düzce il sınırı 6-10. kilometrelerinde viyadüklerin köprü genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlum-Etlik kavşakları 3-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Bozüyük- Bursa yolunun 51-54. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı.
Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Akseki- Manavgat yolunun 7-9. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle yol, 10.00-18.00 saatlerinde aralıklarla trafiğe kapatılacak.
Konya- Aksaray yolunun 14-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları ile Salihli- Alaşehir yolunun 22-24. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Artvin- Erzurum yolunun 41-50. kilometrelerinde tünellerde yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.30-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
TEM Otoyolu, Adapazarı, Ankara, İzmit, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:42 Kaynak: AA
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