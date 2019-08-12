Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arası bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.
Edirne-İstanbul yolunun Çorlu Emlak Konutları kavşağındaki yapım çalışmaları sebebiyle Edirne yönünde ulaşım için servis yolu kullanılıyor.
Ankara-Çankırı yolunun 13-16 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Kırıkkale-Karakeçili yolunun 9-29 kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde, muhtelif kesimlerde, yolun bir şeridi lokal olarak trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37 kilometrelerindeki heyelan ıslahı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Silifke-Mut devlet yolunun 0-7 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.
Yerköy-Yozgat yolunun 39-45 kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) tretuvar, kavşak ve refüj çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.
Tokat-Sivas yolunun 17-18 kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Tokat bandı trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım, bölünmüş yolun diğer yönünden (Sivas istikameti) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım (Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahı) servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Bozüyük-Bursa yolunun 51-54 kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmalarına başlanıldığından ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:44 Kaynak: AA
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