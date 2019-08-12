Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları arası bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden iki şerit gidiş iki şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun Çorlu Emlak Konutları kavşağındaki yapım çalışmaları sebebiyle Edirne yönünde ulaşım için servis yolu kullanılıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sürdürüldüğünden ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 9-29 kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde, muhtelif kesimlerde, yolun bir şeridi lokal olarak trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37 kilometrelerindeki heyelan ıslahı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Silifke-Mut devlet yolunun 0-7 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Yerköy-Yozgat yolunun 39-45 kilometrelerindeki (Yozgat şehir geçişi) tretuvar, kavşak ve refüj çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18 kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Tokat bandı trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım, bölünmüş yolun diğer yönünden (Sivas istikameti) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım (Korkuteli-Kızılcadağ-Öküzgözü-Elmalı güzergahı) servis yolundan iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-Bursa yolunun 51-54 kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmalarına başlanıldığından ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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