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Kara yollarında durum

57 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Milas- Bodrum yolunun 5. kilometresindeki Baharlı Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kızılcahamam- Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Bandırma- Susurluk yolunun 17-19. kilometrelerinde kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Korkuteli- Elmalı yolunun 27-37. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri- Kırşehir yolunun 4-6. kilometrelerinde (Himmetdede geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Seydişehir- Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Artvin- Şavşat yolunun 24-35. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Emirdağ- Bolvadin yolunun 18-20. kilometrelerinde (Kemerkaya şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kızılcahamam, Kırklareli, Ankara, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:22 Kaynak: AA
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