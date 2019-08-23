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Kara yollarında durum

13 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra Kavşağı- İzmit Doğu Kavşağı arasında Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu'nun bağlantısını sağlayacak kavşak köprüsü kiriş montajı çalışması yapılacak. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde arasında Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yolundan sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılacak. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girebilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent Kavşağı- Eskişehir Kavşağı 2-6. kilometrelerinden üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü 21.00-06.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak. Sürücüler Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep kesiminde (Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arası) genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı- Çankaya Kavşağı 8-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gölbaşı istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleşiyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 23-32. kilometrelerinde üstyapı yapım çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Seydikemer- Korkuteli yolunun 3-51. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Milas- Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırşehir- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:30 Kaynak: AA
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