Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
Son Dakika Güncel Haber

Kara yollarında durum

10 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü mevkisi 1-2. kilometrelerinde İstanbul ve Ankara istikametlerindeki emniyet şeritleri 8 Eylül'e kadar trafiğe kapalı olacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Gebze Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Gaziantep kesimi Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arasında genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent kavşakları istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Seydikemer- Korkuteli yolunun 3-51 ve Milas- Yatağan yolunun 43-49. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırşehir- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Medipol Başakşehir'den sürpriz Quaresma hamlesi
CHP'li Öztrak'tan 'Hayatımda böyle tatil yapmadım' diyen Erdoğan'a: Geçen hafta neredeydi, yazlık sarayda kimleri kabul etti? Kod adını FETÖ lideri Gülen'in koyduğu kritik isim, MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı Sıla Gençoğlu, davalık olduğu şarkıcı Davut Güloğlu ile komşu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 08:36:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]