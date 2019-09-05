Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
Son Dakika Güncel Haber

Kara yollarında durum

2 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal Viyadüğü kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu ile TEM Otoyolu bağlantı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle TEM Otoyolu Hasdal Viyadüğü mevkisinde İstanbul ve Ankara istikametlerindeki emniyet şeritleri trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya- Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde (Karataş Viyadüğü) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Gemlik- Bursa yolunun 32-34. kilometrelerinde yapılan Dürdane Köprülü Kavşağı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Adana- Kozan yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat- Sivas yolunun 34-35. kilometrelerinde köprü ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki bölümünde tek şeritten sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.

Darende- Malatya yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Kurtköy, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı!
AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı Ankara Barosu da Metin Feyzioğlu'nu protesto ederek seçim çağrısında bulundu İmamoğlu "İsrafı ispatlayacağım" demişti, yüzlerce araç gece yarısı Yenikapı'ya getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 10:57:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]