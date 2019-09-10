Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Aydın Kuzey- Germencik kavşaklarında havai enerji hattı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 10-12 Eylül'de yol 20'şer dakika arayla iki yönlü trafiğe kapatılacak.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşaklarında (Taşoluk mevkisi) derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söke- Milas yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Maçka-Zigana- Torul devlet yolunun 2-3. kilometrelerindeki Zigana Tüneli'nde 08.00-10.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafik akışına tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 18-20. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Amasya- Turhal devlet yolunun 0-13. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bartın- Cide yolunun 28-37, Kumluca- Antalya yolunun 0-37. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.