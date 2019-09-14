Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 29-40 kilometrelerinde TMA serimi yapılacağından, güney taşıma yolu trafiğe kapatılarak trafik akışı bu kilometrelerde kuzey taşıma yolundan gerçekleştiriliyor.

TEM O3 Otoyolu Kınalı Kavşağı alanındaki Kuzey Marmara Otoyolu kavşak çalışmaları nedeniyle taşıt trafiği yeni oluşturulan kavşak kollarına aktarılmak suretiyle kontrollü sağlanıyor.

Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay araç trafiğine kapalı olacak. Bu nedenle trafik diğer bölümden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep kesiminde Aslanlı Tüneli ile Atatürk Viyadüğü arasındaki genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Amasya Çevre Yolu Bahçeler Viyadüğü Kavşak Köprüsü bağlantı kolları yapım çalışması nedeniyle Amasya şehir geçişindeki Ferhat-Şirin mevkisinde ulaşım bölünmüş yolun tek şeridinden kontrollü devam ediyor.

Ermenek-Mut yolunun, Kayaönü ve Çamlıca mevkilerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muğla-Denizli yolunun 38-41 kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13: 00-15: 00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kumluca-Antalya yolunun 0-37 kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.