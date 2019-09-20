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Kara yollarında durum

6 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde otoyolun Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara- Konya ayrımı-Yenice- Haymana yolunun 1-5. kilometrelerinde Baltalin Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönü de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın- İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay araç trafiğine kapatılacak. Bu süreçte ulaşım diğer bölümden çift yönlü sağlanacak.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşaklarında derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Elmalı- Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Kurtköy, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:48 Kaynak: AA
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