Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde otoyolun Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Sincan-Elvankent kavşakları 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun İskenderun batı-Adana- Osmaniye il sınırı kavşaklarındaki Ayrancı Tüneli mevkisinde genleşme derzi çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümü bakım onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay süreyle araç trafiğine kapatılacak ve ulaşım diğer bölümden çift yönlü sürdürülecek.

Gaziantep-Urfa Otoyolu Düziçi- Bahçe kavşaklarındaki derz yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elmalı- Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Sincan, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 08:46 Kaynak: AA
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