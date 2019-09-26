Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Sincan-Elvankent kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus- Gaziantep Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü ve Bahçe- Nurdağı kavşaklarında genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın- İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden çift yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bandırma ayrımı-Aksakal- Susurluk yolundaki kavşak çalışmaları nedeniyle yolun 17-19. kilometrelerinde trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Elmalı- Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat- Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Tokat istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Sivas istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Kurtköy, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:20 Kaynak: AA
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