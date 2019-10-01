Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresinde Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Gölbaşı şehir geçişi) çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Turanköy- Yıldırım kavşaklarındaki viyadük çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler gidiş-dönüş olarak trafiğe kapatılacak.

Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım, Kumluca- Antalya yolunun 0-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 23-25, Sivas-Zara yolunun 54-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.