Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşıma TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresinde Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki (Gölbaşı şehir geçişi) çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Turanköy- Yıldırım kavşaklarındaki viyadük çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler gidiş-dönüş olarak trafiğe kapatılacak.

Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım, Kumluca- Antalya yolunun 0-37. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 20-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 23-25, Sivas-Zara yolunun 54-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Kurtköy, Pendik, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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