Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı - Şekerpınar Kavşağı kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı- Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Aydın- İzmir Otoyolu'nun 6-10'uncu kilometrelerinde köprü genleşme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şekerdere Viyadüğü, Bahçe Kavşağı- Osmaniye Gaziantep il sınırı arasında bulunan Ayran Tüneli mevkilerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü veriliyor. Otoyolun Narlı-Kavşağı ile Nurdağı Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 32-36'ncı kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 0-3'üncü kilometrelerinde üstyapı ve şerit genişletme çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ezine-Edremit yolunun 46-48'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.