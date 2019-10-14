Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-İstanbul-Edirne istikametine giden kavşak kolları üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışına Kınalı Kavşağı'nın diğer kollarından kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantısı için kavşak çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Balıkesir-Bursa yolunun 35-36. kilometrelerinde Karadere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Düzce-Zonguldak yolunun 61-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 39-41. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.