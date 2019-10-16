Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu- Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale gişeleri mevkisi 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle İskenderun Doğu Kavşağı trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametlerden izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü Niğde istikametinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 15-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ-İstanbul yolunun 24-25. kilometrelerinde menfez çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Ilgın- Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde, Hastane Kavşağı ve Hastane Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İzmir- Turgutlu yolunun 28. kilometresinde (Örnekköy mevkisi) başlatılan İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Akalan bağlantı kavşağı üstyapı çalışmaları nedeniyle 20 Ekim'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Kemalpaşa- Torbalı Kavşağı'ndan sürdürülüyor.