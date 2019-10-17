Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
Son Dakika Güncel Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-İstanbul- Edirne istikametine giden kavşak kolları, üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışına Kınalı Kavşağı'nın diğer kollarından kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresinde, Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale gişeleri mevkisi 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü Niğde istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun Himmetdede geçişi 4-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta- Burdur yolunun 4-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Aydın- Muğla yolunun 19-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Şekerpınar, İstanbul, Orhanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Erkan Zengin oldu!
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB kuruluşu Kültür A.Ş. ile sözleşme imzaladı Tuğçe Kazaz'dan dergiye kapak olan Dilek İmamoğlu'na eleştiri: Askerlerimiz dergiye poz verin diye mi operasyonda Beklenen İstanbul depreminin minimum maliyeti 40 milyar dolar olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:09:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]