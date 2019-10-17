Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-İstanbul- Edirne istikametine giden kavşak kolları, üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışına Kınalı Kavşağı'nın diğer kollarından kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresinde, Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Toprakkale gişeleri mevkisi 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Çakıt mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Çakıt-1 Viyadüğü Niğde istikametinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun Himmetdede geçişi 4-6. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta- Burdur yolunun 4-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Aydın- Muğla yolunun 19-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.