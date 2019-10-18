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Kara yollarında durum

22 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Karacabey kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı- Turgutlu kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 23. kilometresindeki Umurbey Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Amasya- Turhal yolunun 30-32. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tortum- Erzurum yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal- Gürün yolunun 29-31. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Ankara, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:30 Kaynak: AA
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