Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Karacabey kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı- Turgutlu kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
Çanakkale- Lapseki yolunun 23. kilometresindeki Umurbey Köprüsü'nde derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Amasya- Turhal yolunun 30-32. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Tortum- Erzurum yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kangal- Gürün yolunun 29-31. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.