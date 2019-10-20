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Kara yollarında durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle Eskişehir- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aydın- İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerinde (Selatin Tüneli- Germencik Kavşağı mevkileri) köprü çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşaklarında Şekerdere ile Hamus Çayı mevkilerinde yürütülen viyadük genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun diğer bölümünden kontrollü olarak devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü kavşağı yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 7-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Amasya- Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya- Hekimhan yolunun 63-65. km.leri arasındaki Tohma Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

TEM Otoyolu, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:30 Kaynak: AA
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