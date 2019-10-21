Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Manisa- İzmir yolunun 11-13. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşaklarında Şekerdere ile Hamus Çayı mevkilerinde yürütülen viyadük genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara- Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir- Bursa yolunun 35-36. kilometrelerindeki Karadere Köprüsü'nde yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Akseki- Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.