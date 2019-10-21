Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
Son Dakika Güncel Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

9 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı- Şekerpınar kavşakları kesimi Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Manisa- İzmir yolunun 11-13. kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye- Düziçi kavşaklarında Şekerdere ile Hamus Çayı mevkilerinde yürütülen viyadük genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Balıkesir- Bursa yolunun 35-36. kilometrelerindeki Karadere Köprüsü'nde yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Akseki- Manavgat yolunun 32-36. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yarın 09.00-18.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

TEM Otoyolu, Şekerpınar, Kurtköy, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman gazetesinden Putin'e övgü: Suriye'de zeki komutanların hayal ettiği savaşsız zaferi kazandı
İYİ Partili Çıray "Erdoğan'a destek verecek misiniz?" sorusunu yanıtladı: Her konuda destek vermeyeceğiz New York Times: Trump, Suriye'nin doğusunda 200 asker bırakmayı düşünüyor Gelinini dövdüğü için uzaklaştırma kararı çıkarılan kayınpeder bu defa ev yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 08:32:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]