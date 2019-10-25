Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
Son Dakika Güncel Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

28 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun Gaziemir- Buca kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 2-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir- Akseki yolunun 21-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kahramankazan, TEM Otoyolu, Kurtköy, Sincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'den Barış Pınarı Harekatı eleştirisi: Maalesef masadan zaferle kalkmadık
Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ile HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan Twitter'da birbirine girdi Suriye'deki petrol yataklarını korumak isteyen ABD, bölgeye askeri takviye yapacak "Savaş suçu" suçlamasına Türkiye, BM'de cevap verdi: Soruşturulmalı ama buna ABD'li ve diğer dostlarımızın operasyonları da dahil edilmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 08:44:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara yollarında durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]