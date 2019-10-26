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Kara yollarında durum

17 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım, Ankara Çevre Otoyolu'nun Ayaş- Sincan kavşakları 0-1 kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-1 kilometrelerindeki üstyapı, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Gaziemir- Buca kavşaklarındaki yapım çalışmaları, aynı otoyolun 1. kilometresindeki Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım denetimli olarak gerçekleştiriliyor.

Yerköy- Yozgat yolunun 39-45 kilometreleri arasındaki (Yozgat Şehir geçişi) tretuvar, kavşak ve refüj çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak izin veriliyor.

Çanakkale-Lapseki- Biga yolunun 23. kilometresinde bulunan Umurbey Köprüsü'ndeki derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bartın- Kurucaşile yolunun 24-26 kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Dinar-Keçiborlu- Burdur yolunun 11-13 kilometreleri arasındaki istinat duvarı yapım, Osmaniye- Nurdağı yolunun 45-65 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kahramankazan, Kurtköy, Sincan, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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