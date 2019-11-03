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Kara yollarında durum

7 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki (Selatin Tüneli-Germencik Kavşağı mevkileri) köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Balıkesir-Harmancık yolunun 0-71. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 71-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 4-29 Kasım'da, 09.00-17.00 saatlerinde bakım onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılacak.

Artvin-Erzurum yolunun 4-20 kilometrelerindeki T1, T2, T3 ve Zeytinlik tünellerindeki sistem montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülecek.

Amasya-Turhal yolunun 0-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 52-58. kilometrelerindeki asfalt yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 08:34 Kaynak: AA
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